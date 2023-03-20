Березень, 20 в 14:29

У Києві з 26 березня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Відповідний наказ підписав начальник КМВА Сергій Попко.

– Зменшення тривалості комендантської години стало наступним послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці. Але й на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим. Настільки, наскільки зараз дозволяють війна та безпекова ситуація, – повідомив він.

У КМВА нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатися транспортом або пішки.

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Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати цю особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

– У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого. Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому разі) вогнепальну зброю, – інформує КМВА.

Зазначається, що виходити на вулицю дозволено, тільки щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.