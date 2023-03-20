Март, 20 в 6:31

Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки наши воины отбили 69 атак врага на этих направлениях. Эпицентром боев остается Бахмут.

За вчера российские захватчики нанесли шесть ракетных и 13 авиационных ударов. По меньшей мере 56 раз били из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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Постоянно остается высокой вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

По сообщению Генштаба, авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам Бук-М1-2; семь ударов — по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила склад боеприпасов врага.

Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа Зала.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский ЗРК Тор, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника и три средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 390-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.