Березень, 20 в 6:31

Російські окупанти не полишають спроб наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Впродовж минулої доби наші воїни відбили 69 атак ворога на цих напрямках. Епіцентром боїв залишається Бахмут.

Минулої доби російські окупанти завдали шість ракетних та 13 авіаційних ударів. Щонайменше 56 разів гатили з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

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Постійно лишається високою ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

За повідомленням Генштабу, авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах Бук-М1-2; сім ударів – по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога.

Також наші захисники знищили російський БПЛА типу Зала.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський ЗРК Тор, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника та три засоби радіоелектронної боротьби окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 390-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.