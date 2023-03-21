Март, 21 в 19:16

Суд арестовал вертолет, опосредованным владельцем которого является экс-нардеп и акционер банка Финансы и Кредит Константин Жеваго.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Вертолет принадлежит подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания в Украине.

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Было установлено местонахождение вертолета и проведены все необходимые действия по его аресту.

В ДРБ напомнили, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.

Они организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

— В частности: акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, — сообщили в ГБР.

Напомним, что 28 декабря стало известно о задержании Константина Жеваго на элитном курорте Куршевель французскими правоохранителями.