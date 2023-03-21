Березень, 21 в 19:16

Суд заарештував гелікоптер, опосередкованим власником якого є екснардеп та акціонер банку Фінанси та Кредит Костянтин Жеваго.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Гелікоптер належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування в Україні.

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Було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту.

У ДРБ нагадали, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку.

Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних із ним юридичних осіб.

– Зокрема: акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Ще й накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, – повідомили в ДБР.

Нагадаємо, що 28 грудня стало відомо про затримання Костянтина Жеваго на елітному курорті Куршевель французькими правоохоронцями.