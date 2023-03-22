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Факты / Україна

65% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС в ближайшие годы — опрос

Валентина Чорна, редактор ленты
Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

Большинство европейцев поддерживают присоединение Украины к Европейскому Союзу в ближайшие годы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от фонда Бертельсманна, в котором приняли участие 13 тыс. человек из семи стран ЕС.

В среднем за вступление Украины в ЕС в ближайшие годы высказались 65% опрошенных.

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Поддержка снизилась на 4 пункта по сравнению с мартом 2022 года, но выросла на 2 пункта по сравнению с сентябрем того же года.

Больше всего присоединение Украины к ЕС поддерживают в Польше и Испании. Там за это выступают 81% и 80% опрошенных соответственно.

В Германии только 54% респондентов считают, что Украина может стать членом ЕС в ближайшие годы.

В остальных опрошенных странах поддержка вступления Украины находится между 60% и 70%.

Кроме этого, 67% респондентов считают, что Европа должна стать менее зависимой от российских энергоресурсов, даже если это приведет к дальнейшему росту цен. 61% — за то, чтобы ЕС поддерживал Украину поставками оружия.

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