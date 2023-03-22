65% європейців підтримують вступ України до ЄС у найближчі роки – опитування

Березень, 22 в 17:14

Більшість європейців підтримують приєднання України до Європейського Союзу у найближчі роки.

Про це свідчать результати опитування від фонду Бертельсманна, в якому взяли участь 13 тис. людей з семи країн ЄС.

У середньому за вступ України в ЄС у найближчі роки висловились 65% опитаних.

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Підтримка знизилась на 4 пункти в порівнянні з березнем 2022 року, але зросла на 2 пункти у порівнянні з вереснем того ж року.

Найбільше приєднання України до ЄС підтримують у Польщі та Іспанії. Там за це виступають 81% і 80% опитаних відповідно.

У Німеччині лише 54% респондентів вважають, що Україна може стати членом ЄС у найближчі роки.

У решті опитаних країн підтримка вступу України перебуває між 60% і 70%.

Крім цього, 67% респондентів вважають, що Європа має стати менш залежною від російських енергоресурсів, навіть якщо це призведе до подальшого зростання цін. 61% – за те, щоб ЄС підтримував Україну поставками зброї.