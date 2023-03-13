Будущее Украины зависит от членства в ЕС — убеждены 82% украинцев, опрошенных КМИС

Март, 13 в 11:31

Полномасштабное вторжение РФ усилило поддержку европейской интеграции. По результатам двух волн опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии в феврале и марте, 82% украинцев согласны с тем, что будущее Украины как процветающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС, из которых 50% — полностью убеждены в этом.

Еще 14% респондентов не согласны с этим утверждением, 4% не смогли определиться с ответом на вопрос, который предложил задать известный британский ученый Тимоти Хартон Эш.

Если брать в региональном измерении, то во всех областях абсолютное большинство населения считает, что будущее Украины зависит от вступления в ЕС.

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Среди жителей Востока и Юга таких 78% и 81% соответственно, не согласны — 17% и 14%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) 14-22 февраля и 22 февраля-6 марта провел две волны собственного всеукраинского опроса общественного мнения Омнибус.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2 007 и 985 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 985 респондентов (первая волна) с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% — для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 10%, 1,5% — для показателей, близких к 5%.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 2 007 респондентов (вторая волна) с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% — для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.

Прогресс, которого достигла Украина как страна-кандидат на вступление в Европейский Союз, будет оцениваться осенью 2023 года.