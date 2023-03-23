РФ перекинула до Мелітополя строковиків із Південної Осетії – Генштаб ЗСУ
Російське командування спрямувало до Мелітополя Запорізької області строковиків з однієї із військових частин, що дислокується в Південній Осетії.
Про це 23 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За даними української сторони, лише з 1 до 10 березня в цій військовій частині підписали контракт, щоб у подальшому брати участь у бойових діях на території України, понад 50 російських строковиків.
Їх перекинули до Мелітополя, зазначають у Генштабі ЗСУ, без належної бойової підготовки.
Активна робота зі строковиками в цій військовій частині триває.
Таким чином росіяни прагнуть поповнити втрати живої сили у війні проти України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР Міноборони