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Факти / Україна

РФ перекинула до Мелітополя строковиків із Південної Осетії – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ перекинула до Мелітополя строковиків із Південної Осетії – Генштаб ЗСУ

Російське командування спрямувало до Мелітополя Запорізької області строковиків з однієї із військових частин, що дислокується в Південній Осетії.

Про це 23 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, лише з 1 до 10 березня в цій військовій частині підписали контракт, щоб у подальшому брати участь у бойових діях на території України, понад 50 російських строковиків.

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Їх перекинули до Мелітополя, зазначають у Генштабі ЗСУ, без належної бойової підготовки.

Активна робота зі строковиками в цій військовій частині триває.

Таким чином росіяни прагнуть поповнити втрати живої сили у війні проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР Міноборони

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