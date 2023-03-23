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Министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала в среду проектное соглашение о совместной закупке боеприпасов странами-членами ЕС для пополнения своих запасов и продолжения оказания поддержки Украине.

Об этом пишет испанское издание Cadena COPE со ссылкой на Министерство обороны Испании.

Сейчас 18 стран подписали соглашение об инвестировании €2 млрд в поставки одного миллиона артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 12 месяцев с целью усиления поддержки Украины, о чем страны ЕС договорились 20 марта по предложению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Проект, который продвигает Европейское оборонное агентство, будет финансироваться Европейским фондом мира и “срочно решит проблему нехватки боеприпасов” и “повысит способность европейской промышленности реагировать на нынешние и будущие потребности”.

Это первый случай, когда ЕС использует механизм совместных закупок вооружений, что позволит “уменьшить расходы” и “избежать риска задержек из-за неожиданных изменений спроса”, утверждает испанское министерство обороны в своем пресс-релизе.

Одно из направлений плана по закупке боеприпасов заключается в том, чтобы как можно быстрее доставить в Украину запасы боеприпасов, которые страны ЕС уже имеют или заказали у промышленности и получат до 31 мая.

Боеприпасы могут быть как западного, так и советского образца, а также можно будет доставить ракеты, если Украина их попросит.