Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна
Илья Нежигай |
Атаки РФ по Запорожью и Киевской области и Зеленский под Бахмутом: что происходит на 393-й день войны (онлайн)

Атаки РФ по Запорожью и Киевской области и Зеленский под Бахмутом: что происходит на 393-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Бахмутом и наградил украинских защитников.

В результате атаки РФ в Запорожье пострадали 34 человека: что известно о ракетном ударе по городу.

В результате атаки РФ сбито 16 из 21 дронов, были разрушены общежития в Ржищеве.

НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Фонда госимущества.

Основной целью могут стать военные объекты, концентрация войск ВСУ и логистика украинской армии, сообщили в ГУР.

Парламент Швеции одобрил вступление страны в НАТО.

С начала С конца
Прямая трансляция
01:13 - 23 марта

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала в среду проектное соглашение о совместной закупке боеприпасов странами-членами ЕС для пополнения своих запасов и продолжения оказания поддержки Украине.

Об этом пишет испанское издание Cadena COPE со ссылкой на Министерство обороны Испании.

Сейчас 18 стран подписали соглашение об инвестировании €2 млрд в поставки одного миллиона артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 12 месяцев с целью усиления поддержки Украины, о чем страны ЕС договорились 20 марта по предложению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Проект, который продвигает Европейское оборонное агентство, будет финансироваться Европейским фондом мира и “срочно решит проблему нехватки боеприпасов” и “повысит способность европейской промышленности реагировать на нынешние и будущие потребности”.

Это первый случай, когда ЕС использует механизм совместных закупок вооружений, что позволит “уменьшить расходы” и “избежать риска задержек из-за неожиданных изменений спроса”, утверждает испанское министерство обороны в своем пресс-релизе.

Одно из направлений плана по закупке боеприпасов заключается в том, чтобы как можно быстрее доставить в Украину запасы боеприпасов, которые страны ЕС уже имеют или заказали у промышленности и получат до 31 мая.

Боеприпасы могут быть как западного, так и советского образца, а также можно будет доставить ракеты, если Украина их попросит.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:28 - 23 марта

Российский Центробанк снова начал публиковать структуры международных резервов после годичного перерыва. Как следует из данных Центробанка РФ, объем российских резервов за год сократился на $42,886 млрд.

Российское издание Коммерсантъ со ссылкой на документ ЦБ РФ указывает, что по состоянию на 1 марта 2023 года резервы были на уровне $574,2 млрд, из них активы в иностранной валюте — $410 млрд, монетарное золото — $135,6 млрд, то есть на золото приходилось 23,6%, когда на иностранную валюту — 71,5%.

Напомним, в марте прошлого года российский Центробанк перестал показывать структуру своих международных резервов, поскольку около $300 млрд золотовалютных резервов России было заморожено странами Запада, в частности Соединенными Штатами и государствами Европы.

По сравнению с мартом прошлого года, объем резервов сократился на $42,886 млрд, где в процентном соотношении доля иностранной валюты уменьшилась с 72,4% до 71,5%, когда же золота — выросла с 22,9% до 23,6%.

Напомним, до 2022 года Центробанк России сообщал, сколько имеет международных резервов, которые хранились на депозитах в других банках или в иностранной наличной валюте, а также сколько средств было размещено в иностранных ценных бумагах. В опубликованном ныне документе на месте этих данных стоят прочерки.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка