Атаки РФ по Запорожью и Киевской области и Зеленский под Бахмутом: что происходит на 393-й день войны (онлайн)
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Министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала в среду проектное соглашение о совместной закупке боеприпасов странами-членами ЕС для пополнения своих запасов и продолжения оказания поддержки Украине.
Об этом пишет испанское издание Cadena COPE со ссылкой на Министерство обороны Испании.
Сейчас 18 стран подписали соглашение об инвестировании €2 млрд в поставки одного миллиона артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 12 месяцев с целью усиления поддержки Украины, о чем страны ЕС договорились 20 марта по предложению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Проект, который продвигает Европейское оборонное агентство, будет финансироваться Европейским фондом мира и “срочно решит проблему нехватки боеприпасов” и “повысит способность европейской промышленности реагировать на нынешние и будущие потребности”.
Это первый случай, когда ЕС использует механизм совместных закупок вооружений, что позволит “уменьшить расходы” и “избежать риска задержек из-за неожиданных изменений спроса”, утверждает испанское министерство обороны в своем пресс-релизе.
Одно из направлений плана по закупке боеприпасов заключается в том, чтобы как можно быстрее доставить в Украину запасы боеприпасов, которые страны ЕС уже имеют или заказали у промышленности и получат до 31 мая.
Боеприпасы могут быть как западного, так и советского образца, а также можно будет доставить ракеты, если Украина их попросит.
Российский Центробанк снова начал публиковать структуры международных резервов после годичного перерыва. Как следует из данных Центробанка РФ, объем российских резервов за год сократился на $42,886 млрд.
Российское издание Коммерсантъ со ссылкой на документ ЦБ РФ указывает, что по состоянию на 1 марта 2023 года резервы были на уровне $574,2 млрд, из них активы в иностранной валюте — $410 млрд, монетарное золото — $135,6 млрд, то есть на золото приходилось 23,6%, когда на иностранную валюту — 71,5%.
Напомним, в марте прошлого года российский Центробанк перестал показывать структуру своих международных резервов, поскольку около $300 млрд золотовалютных резервов России было заморожено странами Запада, в частности Соединенными Штатами и государствами Европы.
По сравнению с мартом прошлого года, объем резервов сократился на $42,886 млрд, где в процентном соотношении доля иностранной валюты уменьшилась с 72,4% до 71,5%, когда же золота — выросла с 22,9% до 23,6%.
Напомним, до 2022 года Центробанк России сообщал, сколько имеет международных резервов, которые хранились на депозитах в других банках или в иностранной наличной валюте, а также сколько средств было размещено в иностранных ценных бумагах. В опубликованном ныне документе на месте этих данных стоят прочерки.