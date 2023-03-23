Март, 23 в 16:00

Подготовка мобилизованных десантников будет составлять 1-2 месяца.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования Десантно-штурмовыми войсками ВСУ полковник Виктор Люльчак.

По его словам, сейчас проходит слаживание военнослужащих в центрах подготовки ДШВ, а также открываются новые школы подготовки.

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— Сроки такой подготовки зависят от того, нужна ли только базовая подготовка или также и профессиональная. Это два месяца, как минимум один месяц, — отметил он.

Полковник также подчеркнул, что ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт без прохождения подготовки.

Источник: Military Media Center

Фото: ДШВ ВСУ