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Факты / Україна

Подготовка мобилизованных десантников будет длиться до двух месяцев — командование

Бедрак Виктория, редактор ленты
Десантники ЗСУ

Подготовка мобилизованных десантников будет составлять 1-2 месяца.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования Десантно-штурмовыми войсками ВСУ полковник Виктор Люльчак.

По его словам, сейчас проходит слаживание военнослужащих в центрах подготовки ДШВ, а также открываются новые школы подготовки.

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— Сроки такой подготовки зависят от того, нужна ли только базовая подготовка или также и профессиональная. Это два месяца,  как минимум один месяц, — отметил он.

Полковник также подчеркнул, что ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт без прохождения подготовки.

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Источник: Military Media Center

Фото: ДШВ ВСУ

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