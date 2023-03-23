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Факты / Україна

В Украине появится представительство Международного уголовного суда: подписано соглашение

Юлия Соколова, редактор ленты
У Гаазі підписали угоду про представництво МКС в Україні
Фото: Офис генпрокурора

В Украине появится представительство Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее соглашение о его открытии подписал в Гааге генпрокурор Андрей Костин.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Подписание документа состоялось в четверг, 23 марта, в здании суда в Гааге. Помимо Костина, подпись под соглашением поставил секретарь МУС Питер Льюис.

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Костин подчеркнул, что подписание документа является очередным шагом к обеспечению ответственности России и ее руководства за преступления, совершенные против Украины.

– Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ, — подчеркнул генпрокурор.

Костин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с судом в Гааге и Офисом прокурора МУС Карима Хана в расследовании и преследовании преступлений РФ против Украины.

Напомним, в начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice (Объединенные ради справедливости), которую еще называют “юридическим Рамштайном”. Одним из ключевых вопросов было создание спецтрибунала над РФ за преступление агрессии против Украины.

В настоящее время коалиция, работающая над созданием специального трибунала, насчитывает более 30 государств.

Генпрокуроры стран, являющихся членами Совместной следственной группы (JIT), уже договорились о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии РФ. Он должен заработать летом этого года.

Между тем, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по делу о принудительной депортации украинских детей в РФ. По словам прокурора МУС Карима Хана, ордер пожизненный и будет действовать до тех пор, пока Путин не предстанет перед судом.

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Источник: Офис генпрокурора
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