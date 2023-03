В Украине появится представительство Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее соглашение о его открытии подписал в Гааге генпрокурор Андрей Костин.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Подписание документа состоялось в четверг, 23 марта, в здании суда в Гааге. Помимо Костина, подпись под соглашением поставил секретарь МУС Питер Льюис.

Костин подчеркнул, что подписание документа является очередным шагом к обеспечению ответственности России и ее руководства за преступления, совершенные против Украины.

Костин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с судом в Гааге и Офисом прокурора МУС Карима Хана в расследовании и преследовании преступлений РФ против Украины.

Another step towards ensuring full accountability for international crimes. Signed the Agreement on the Establishment of the Field Office of the @IntlCrimCourt in Ukraine with #ICC Registrar Peter Lewis. I’m honored to open this new chapter in our cooperation. 1/3 pic.twitter.com/bC52Z5FA0G

— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) March 23, 2023