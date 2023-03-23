Підготовка мобілізованих десантників триватиме до двох місяців – командування
Підготовка мобілізованих військових-десантників становитиме 1-2 місяці.
Про це повідомив заступник начальника штабу командування Десантно-штурмових військ ЗСУ полковник Віктор Люльчак.
За його словами, наразі проходить злагодження військовослужбовців у центрах підготовки ДШВ, а також відкриваються нові школи підготовки.
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– Строки такої підготовки залежать від того, чи потрібна тільки базова підготовка, чи також і фахова. Це два місяці, як мінімум, один місяць, – зазначив він.
Полковник також наголосив, що жоден мобілізований військовослужбовець не потрапляє на фронт без проходження підготовки.
Джерело:
Фото: ДШВ ЗСУ