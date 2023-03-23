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Факти / Україна

Підготовка мобілізованих десантників триватиме до двох місяців – командування

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Десантники ЗСУ

Підготовка мобілізованих військових-десантників становитиме 1-2 місяці.

Про це повідомив заступник начальника штабу командування Десантно-штурмових військ ЗСУ полковник Віктор Люльчак.

За його словами, наразі проходить злагодження військовослужбовців у центрах підготовки ДШВ, а також відкриваються нові школи підготовки.

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– Строки такої підготовки залежать від того, чи потрібна тільки базова підготовка, чи також і фахова. Це два місяці, як мінімум, один місяць, – зазначив він.

Полковник також наголосив, що жоден мобілізований військовослужбовець не потрапляє на фронт без проходження підготовки.

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Джерело: Military Media Center

Фото: ДШВ ЗСУ

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