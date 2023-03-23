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Факты / Україна

В Минобороны Франции объяснили, какую подготовку проходят украинские военные в стране

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Минобороны Франции объяснили, какую подготовку проходят украинские военные в стране
Фото: Pexels

Украинских летчиков обучают во Франции работе систем противовоздушной обороны, а также выживанию в случае катапультирования на местности противника.

Об этом на брифинге сообщил представитель министерства обороны Франции, генерал Ян Граве.

Заместитель министра по вопросам оборонной информации и коммуникации заявил, что украинцев знакомят с работой систем ПВО класса “земля-воздух”.

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Кроме того, он опроверг информацию СМИ об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage 2000 во Франции.

– Мы не учим украинских пилотов ни пилотированию, ни использованию систем вооружения, – говорит Граве.

Он отметил, что в целом Франция обеспечивает специализированное обучение до 1200 украинцев в течение года. Кроме того, 150 французских военных будут обучать в Польше до 600 украинцев в месяц в рамках европейской миссии.

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Во Франции есть самолеты Mirage 2000-C, которые были сняты с вооружения несколько месяцев назад и которые, по словам окружения начальника штаба ВВС Франции, “все еще имеют небольшой потенциал”. Однако для их восстановления необходимо время и несколько месяцев посвятят подготовке украинских летчиков, парк которых состоит исключительно из самолетов советских времен.

Источник: Le Monde

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