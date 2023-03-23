У Міноборони Франції пояснили, яку підготовку проходять українські військові в країні

Березень, 23 в 17:09

Українських льотчиків навчають у Франції роботі систем протиповітряної оборони, а також виживанню у разі катапультування на місцевості противника.

Про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони Франції, генерал Ян Граве.

Заступник міністра з питань оборонної інформації та комунікації, заявив, що українців знайомлять із роботою систем ППО класу “земля-повітря”.

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Крім того, він спростував інформацію ЗМІ про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000 у Франції.

– Ми не навчаємо українських пілотів ані пілотування, ані використання систем озброєння, – говорить Граве.

Він зазначив, що загалом Франція забезпечує спеціалізоване навчання до 1200 українців протягом року. Крім того, 150 французьких військових навчатимуть у Польщі до 600 українців на місяць у межах європейської місії.

У Франції є літаки Mirage 2000-C, які були зняті з озброєння кілька місяців тому та які, за словами оточення начальника штабу ВПС Франці, “все ще мають невеликий потенціал”. Проте для їхнього відновлення необхідний час, і кілька місяців присвятять підготовці українських льотчиків, парк яких складається виключно з літаків радянських часів.

Джерело: Le Monde