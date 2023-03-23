В Авдеевке осталось менее 2 тыс. жителей, в том числе семеро детей — глава Донецкой ОВА

Март, 23 в 14:28

Сейчас в Авдеевке Донецкой области остается менее 2 тыс. жителей — это люди, которые наотрез отказываются покидать город, однако эвакуация с прифронтовых территорий продолжается, и в приоритете — дети.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

— В Авдеевке осталось менее 2 тыс. жителей, которые прячутся по подвалам, но выезжать они не хотят. Также по состоянию на позавчера было семеро детей. Я уверен, что скоро нам удастся их вывезти, — подчеркнул он.

Говоря об оперативной ситуации на главных направлениях в Донецкой области, Кириленко сообщил, что оккупанты сегодня обстреливали Авдеевку, в частности с использованием авиации.

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— Враг пытается обойти город с двух сторон и окружить. Однако российские войска продолжают нести потери и не могут достичь успеха на этом направлении уже больше года, — рассказал глава Донецкой ОГА.

По его словам, Бахмутское и Авдеевское направления остаются приоритетными для российских войск, несмотря на огромные потери, враг стремится достичь хоть какого-то успеха, используя одинаковую тактику.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 393-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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