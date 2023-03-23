В Авдіївці лишилося менше 2 тис. жителів, зокрема семеро дітей – голова Донецької ОВА

Березень, 23 в 14:28

Зараз у Авдіївці Донецької області залишається менше 2 тис. жителів – це люди, які навідріз відмовляються залишати місто, проте евакуація з прифронтових територій триває, і в пріоритеті – діти.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– В Авдіївці лишилося менше 2 тис. жителів, які ховаються по підвалах, але виїжджати вони не хочуть. Також станом на позавчора було семеро дітей. Я впевнений, що скоро нам вдасться їх вивезти, – наголосив він.

Говорячи про оперативну ситуацію на головних напрямках в Донецькій області, Кириленко повідомив, що окупанти сьогодні обстрілювали Авдіївку, зокрема з використанням авіації.

Зараз дивляться

– Ворог намагається обійти місто з двох боків й оточити. Проте російські війська продовжують зазнавати втрат і не можуть досягти успіху на цьому напрямку вже більше року, – розповів очільник Донецької ОВА.

За його словами, Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються пріоритетними для російських військ. Попри величезні втрати, ворог прагне досягти хоч якого успіху, використовуючи однакову тактику.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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