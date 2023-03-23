В Авдіївці лишилося менше 2 тис. жителів, зокрема семеро дітей – голова Донецької ОВА
Зараз у Авдіївці Донецької області залишається менше 2 тис. жителів – це люди, які навідріз відмовляються залишати місто, проте евакуація з прифронтових територій триває, і в пріоритеті – діти.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
– В Авдіївці лишилося менше 2 тис. жителів, які ховаються по підвалах, але виїжджати вони не хочуть. Також станом на позавчора було семеро дітей. Я впевнений, що скоро нам вдасться їх вивезти, – наголосив він.
Говорячи про оперативну ситуацію на головних напрямках в Донецькій області, Кириленко повідомив, що окупанти сьогодні обстрілювали Авдіївку, зокрема з використанням авіації.
– Ворог намагається обійти місто з двох боків й оточити. Проте російські війська продовжують зазнавати втрат і не можуть досягти успіху на цьому напрямку вже більше року, – розповів очільник Донецької ОВА.
За його словами, Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються пріоритетними для російських військ. Попри величезні втрати, ворог прагне досягти хоч якого успіху, використовуючи однакову тактику.
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