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Факты / Україна

Трасса на выезд из Авдеевки – это “дорога смерти”, но эвакуация продолжается – ГВА

Бедрак Виктория, редактор ленты
Трасса на выезд из Авдеевки – это “дорога смерти”, но эвакуация продолжается – ГВА

Из-за российских обстрелов трасса на выезд из Авдеевки в Донецкой области стала “дорогой смерти”.

Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет CNN.

— Эвакуация гражданского населения продолжается, но выход из города — это “дорога смерти”, участок дороги контролируется российскими войсками, которые могут немедленно открыть огонь, — сказал он.

По его словам, за последние три недели из города выехало 180 человек.

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Барабаш также отметил, что по оценкам украинских властей, в Авдеевке осталось около 2000 человек, среди них – шесть детей.

— Одного ребенка эвакуировали во вторник, еще одного планируют в среду, — добавил глава МВА.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка в ближайшее время может стать вторым Бахмутом. Войска РФ пытаются окружить город, но несут потери.

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Источник: CNN
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