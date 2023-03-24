Март, 24 в 12:03

Суд избрал бывшему народному депутату от Оппозиционной платформы — За життя (ОПЗЖ) Ренату Кузьмину меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Госбюро расследования.

Нардеп является подозреваемым по делу о государственной измене — он накануне и после начала полномасштабного нападения России на Украину размещал в СМИ и соцсетях пропагандистские материалы в ущерб суверенитету Украины.

Сейчас смотрят

Решение об аресте суд принял на основании собранных доказательств.

Так, с марта 2021 по март 2022 года бывший нардеп произносил в своих выступлениях, писал в сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Telegram-канале информацию, которая имела откровенно пропагандистский характер.

Такими действиями Ренат Кузьмин формировал в обществе антиукраинские настроения и наносил информационный ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Кузьмин помогал России в проведении подрывной деятельности против Украины.

Исполняющим обязанности Генерального прокурора подписано сообщение о подозрении народному депутату-беглецу в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.