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Факты / Україна / Общество

Депутату Кузьмину сообщили о подозрении в государственной измене — ДБР

Юля Захарченко, редактор ленты
Депутату Кузьмину сообщили о подозрении в государственной измене — ДБР
Фото: УНИАН

Народному депутату Украины Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в государственной измене, сообщает Государственное бюро расследований.

В ГБР выяснили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы против Украины.

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В частности, с марта 2021 года Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, носившую пропагандистский характер.

– Их целью было формирование в обществе антиукраинских настроений и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства, – говорится в сообщении ГБР.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде тюремного заключения до 15 лет с конфискацией имущества.

Сейчас устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в частности, проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: ГБР
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