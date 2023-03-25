Череватый назвал главные предпосылки для замедления оккупантов на Бахмутском направлении

Март, 25 в 15:00

Главной предпосылкой для замедления наступления оккупационных российских войск на Бахмутском направлении является грамотная оборона и грамотное проведение оборонительной операции.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Главные предпосылки ежедневно выполняют своим трудом наши военнослужащие, которые уничтожают сотнями на этом направлении представителей Вагнера. В последнее время к ним присоединились подразделения регулярного войска. Главная предпосылка — это грамотная оборона, грамотное проведение оборонительной операции благодаря решению командования, труду штабов и боевой работе наших подразделений. Они уничтожают боевой потенциал противника, истребляя технику, командиров и бойцов, — рассказал он.

Сегодня на Бахмутском направлении было 18 боестолкновений, еще недавно их было от 30 до 50. Он отметил, что сейчас Бахмут остается эпицентром боевых действий. За эти сутки противник нанес 178 ударов как ствольной артиллерией, так и реактивными системами залпового огня.

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По словам Череватого, украинские защитники на этом направлении подбили боевой вертолет Ми-24, танк Т-80, БМП и самоходную артиллерийскую установку Гвоздика.

Череватый добавил, что у россиян на Бахмутском направлении все сосредоточено на атакующих действиях, потому что поставлена задача взять Бахмут и выйти на рубежи Донецкой области.

Фото: АрміяInform