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Факты / Україна

Наступление войск РФ на Бахмут застопорилось, они возвращаются к обороне – разведка Британии

Юлия Соколова, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Наступление российских оккупационных войск на город Бахмут (Донецкая область) в значительной степени застопорилось. Поэтому командование РФ, вероятно, сместило фокус на Авдеевку, пытаясь стабилизировать линию фронта.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные британской разведки.

– Атака России на город Бахмут на Донбассе в значительной степени застопорилась. Вероятно, это прежде всего стало результатом чрезвычайного истощения российских сил. Украина также понесла тяжелые потери во время обороны, — говорится в сообщении.

По оценке разведки, ситуацию для РФ усугубляет напряженность в отношениях между российским Министерством обороны и ЧВК Вагнера, чьи силы воюют в этом районе.

Согласно сообщению, Россия, вероятно, сместила оперативный фокус на город Авдеевка (южнее Бахмута) и на сектор Кременная-Сватово на севере. Это районы, где РФ, вероятно, только стремится стабилизировать свою линию фронта.

– Это свидетельствует об общем возвращении к более оборонному оперативному плану после неубедительных результатов попыток РФ провести общее наступление с января 2023 года, — подчеркивается в сообщении.

На днях в британской разведке сообщали, что Вооруженные силы Украины начали локальную контратаку к западу от Бахмута. Это позволит ослабить давление российских оккупантов на маршрут поставки H-32, что находится под угрозой.

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