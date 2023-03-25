Март, 25 в 11:44

Наступление российских оккупационных войск на город Бахмут (Донецкая область) в значительной степени застопорилось. Поэтому командование РФ, вероятно, сместило фокус на Авдеевку, пытаясь стабилизировать линию фронта.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные британской разведки.

– Атака России на город Бахмут на Донбассе в значительной степени застопорилась. Вероятно, это прежде всего стало результатом чрезвычайного истощения российских сил. Украина также понесла тяжелые потери во время обороны, — говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 March 2023. Сейчас смотрят Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/hPItxkp6cV ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bCnS87k1lJ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 25, 2023

По оценке разведки, ситуацию для РФ усугубляет напряженность в отношениях между российским Министерством обороны и ЧВК Вагнера, чьи силы воюют в этом районе.

Согласно сообщению, Россия, вероятно, сместила оперативный фокус на город Авдеевка (южнее Бахмута) и на сектор Кременная-Сватово на севере. Это районы, где РФ, вероятно, только стремится стабилизировать свою линию фронта.

– Это свидетельствует об общем возвращении к более оборонному оперативному плану после неубедительных результатов попыток РФ провести общее наступление с января 2023 года, — подчеркивается в сообщении.

На днях в британской разведке сообщали, что Вооруженные силы Украины начали локальную контратаку к западу от Бахмута. Это позволит ослабить давление российских оккупантов на маршрут поставки H-32, что находится под угрозой.