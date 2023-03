Наступление российских оккупационных войск на город Бахмут (Донецкая область) в значительной степени застопорилось. Поэтому командование РФ, вероятно, сместило фокус на Авдеевку, пытаясь стабилизировать линию фронта.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные британской разведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 March 2023.

Сейчас смотрят

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/hPItxkp6cV

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bCnS87k1lJ

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 25, 2023