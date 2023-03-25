Март, 25 в 19:22

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, Гросси хочет лично оценить серьезность ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС, а также подчеркнуть настоятельную необходимость защитить станцию на фоне военного конфликта в Украине.

Этот визит станет вторым приездом Гросси на ядерный объект и первым с тех пор, как 1 сентября прошлого года он установил постоянное присутствие экспертов агентства на ЗАЭС.

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— Я решил снова посетить ЗАЭС, чтобы собственными глазами увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и пообщаться с теми, кто работает на объекте в этих беспрецедентных и очень сложных обстоятельствах. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь уменьшить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине, — сказал Гросси.

По его словам, несмотря на то, что миссия МАГАТЭ работает на площадке станции уже семь месяцев, ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему остается нестабильной.

Генеральный директор Гросси отметил, что его поездка в Украину также направлена на обеспечение регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на площадке и с нее. Его будет сопровождать новая группа экспертов МАГАТЭ, седьмая по счету с момента создания Миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи в Запорожье.

Источник: МАГАТЭ