Директор МАГАТЕ наступного тижня відвідає Запорізьку АЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Про це повідомила пресслужба організації.
Зазначається, Гроссі хоче особисто оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою на ЗАЕС, а також підкреслити нагальну необхідність захистити станцію на тлі військового конфлікту в Україні.
Цей візит стане другим приїздом Гроссі на ядерний об’єкт та першим відтоді, як 1 вересня минулого року він встановив постійну присутність експертів агентства на ЗАЕС.
— Я вирішив знову відвідати ЗАЕС, щоб на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поспілкуватися з тими, хто працює на об’єкті в цих безпрецедентних і дуже складних обставинах.
Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти зменшити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні, – сказав Гроссі.
За його словами, попри те, що місія МАГАТЕ працює на майданчику станції вже сім місяців, ситуація на Запорізькій АЕС, як і раніше, залишається нестабільною.
Генеральний директор Гроссі зазначив, що його поїздка в Україну також спрямована на забезпечення регулярної ротації експертів МАГАТЕ на майданчику та з нього. Його супроводжуватиме нова група експертів МАГАТЕ, сьома за рахунком з моменту створення Місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги у Запоріжжі.
Джерело: МАГАТЕ