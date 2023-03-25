Березень, 25 в 19:22

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Про це повідомила пресслужба організації.

Зазначається, Гроссі хоче особисто оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою на ЗАЕС, а також підкреслити нагальну необхідність захистити станцію на тлі військового конфлікту в Україні.

Цей візит стане другим приїздом Гроссі на ядерний об’єкт та першим відтоді, як 1 вересня минулого року він встановив постійну присутність експертів агентства на ЗАЕС.

Зараз дивляться

— Я вирішив знову відвідати ЗАЕС, щоб на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поспілкуватися з тими, хто працює на об’єкті в цих безпрецедентних і дуже складних обставинах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти зменшити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні, – сказав Гроссі.

За його словами, попри те, що місія МАГАТЕ працює на майданчику станції вже сім місяців, ситуація на Запорізькій АЕС, як і раніше, залишається нестабільною.

Генеральний директор Гроссі зазначив, що його поїздка в Україну також спрямована на забезпечення регулярної ротації експертів МАГАТЕ на майданчику та з нього. Його супроводжуватиме нова група експертів МАГАТЕ, сьома за рахунком з моменту створення Місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги у Запоріжжі.

Джерело: МАГАТЕ