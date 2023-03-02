Март, 02 в 20:19

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело ротацию экспертов на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что присутствие экспертов МАГАТЭ на станции “необходимо для снижения риска ядерной аварии”.

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— Рад сообщить об успешном завершении долгожданной ротации миссии содействия и поддержки на Запорожской АЭС — уже шестой по счету. Спасибо нашим сотрудникам за их профессионализм, мужество и преданность делу, а также усилия всех участников, — написал Гросси в Twitter.

Отметим, что ротация экспертов смогла состояться только с четвертой попытки.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), удержанием персонала МАГАТЭ на ЗАЭС оккупанты добиваются международного признания права собственности России на станцию.

Также есть предположение, что усилением угроз на ЗАЭС захватчики могут пытаться сдержать возможное контрнаступление ВСУ на Юге Украины в будущем.

Фото: Энергоатом