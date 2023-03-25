Информация — это тоже оружие: Маляр призвала не обсуждать планы контрнаступления
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала нигде не обсуждать будущее украинское контрнаступление.
На своей странице в Telegram она напомнила, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в Украине:
- президент Владимир Зеленский;
- министр обороны Алексей Резников;
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Все остальные, по ее словам, могут только цитировать.
— Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам — а как же там контрнаступление, не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии, — написала Маляр.
Она подчеркнула, что тишина дала военным выиграть время и делать свою работу. Как пример — Харьковское контрнаступление происходило, в частности, благодаря информационной тишине.
— Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление на Харьковщине до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных.
Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий, — подчеркнула заместитель министра.
Маляр добавила, что есть один стратегический план — это освободить все наши территории, а детали — военная тайна. Она подчеркнула, что информация — это тоже оружие, и мы им тоже воюем.
Источник: Анна Маляр
Фото: Анна Маляр