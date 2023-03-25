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Факты / Україна

Информация — это тоже оружие: Маляр призвала не обсуждать планы контрнаступления

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ганна Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала нигде не обсуждать будущее украинское контрнаступление.

На своей странице в Telegram она напомнила, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в Украине:

  • президент Владимир Зеленский;
  • министр обороны Алексей Резников;
  • главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Все остальные, по ее словам, могут только цитировать.

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— Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам — а как же там контрнаступление, не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии, — написала Маляр.

Она подчеркнула, что тишина дала военным выиграть время и делать свою работу. Как пример — Харьковское контрнаступление происходило, в частности, благодаря информационной тишине.

— Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление на Харьковщине до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных.

Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий, — подчеркнула заместитель министра.

Маляр добавила, что есть один стратегический план — это освободить все наши территории, а детали — военная тайна. Она подчеркнула, что информация — это тоже оружие, и мы им тоже воюем.

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Источник: Анна Маляр

Фото: Анна Маляр

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