Інформація – це теж зброя: Маляр закликала не обговорювати плани контрнаступу
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала ніде не обговорювати майбутній український контрнаступ.
На своїй сторінці у Telegram вона нагадала, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в Україні:
- президент Володимир Зеленський;
- міністр оборони Олексій Резніков;
- головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Всі інші, за її словами, можуть лише цитувати.
— Не треба ставити в ефірах запитання експертам – а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії, – написала Маляр.
Вона наголосила, що тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу. Як приклад — Харківський контрнаступ відбувався, зокрема, завдяки інформаційній тиші.
— Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових.
Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій, – підкреслила заступниця міністра.
Маляр додала, що є один стратегічний план – це звільнити всі наші території, а деталі – військова таємниця. Вона підкреслила, що інформація – це теж зброя, і ми нею теж воюємо.
Джерело: Ганна Маляр
Фото: Ганна Маляр