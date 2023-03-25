Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Інформація – це теж зброя: Маляр закликала не обговорювати плани контрнаступу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала ніде не обговорювати майбутній український контрнаступ.

На своїй сторінці у Telegram вона нагадала, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в Україні:

  • президент Володимир Зеленський;
  • міністр оборони Олексій Резніков;
  • головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Всі інші, за її словами, можуть лише цитувати.

Зараз дивляться

— Не треба ставити в ефірах запитання експертам – а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії, – написала Маляр.

Вона наголосила, що тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу. Як приклад — Харківський контрнаступ відбувався, зокрема, завдяки інформаційній тиші.

— Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових.

Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій, – підкреслила заступниця міністра.

Маляр додала, що є один стратегічний план – це звільнити всі наші території, а деталі – військова таємниця. Вона підкреслила, що інформація – це теж зброя, і ми нею теж воюємо.

Читайте
Зеленський розповів, чому ЗСУ поки не йдуть у контрнаступ

Джерело: Ганна Маляр

Фото: Ганна Маляр

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка