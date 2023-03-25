Інформація – це теж зброя: Маляр закликала не обговорювати плани контрнаступу

Березень, 25 в 16:23

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала ніде не обговорювати майбутній український контрнаступ.

На своїй сторінці у Telegram вона нагадала, що стратегічні військові плани і задуми мають право оприлюднювати три особи в Україні:

президент Володимир Зеленський;

міністр оборони Олексій Резніков;

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Всі інші, за її словами, можуть лише цитувати.

Зараз дивляться

— Не треба ставити в ефірах запитання експертам – а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії, – написала Маляр.

Вона наголосила, що тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу. Як приклад — Харківський контрнаступ відбувався, зокрема, завдяки інформаційній тиші.

— Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій, – підкреслила заступниця міністра.

Маляр додала, що є один стратегічний план – це звільнити всі наші території, а деталі – військова таємниця. Вона підкреслила, що інформація – це теж зброя, і ми нею теж воюємо.

Джерело: Ганна Маляр

Фото: Ганна Маляр