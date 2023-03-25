Март, 25 в 10:46

Украина не может начинать свое контрнаступление, пока не накопит достаточное количество вооружения и боеприпасов, поставляемых союзниками.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

Глава государства заявил о необходимости дополнительной военной поддержки от партнеров. Украине, в частности, требуются боеприпасы и истребители.

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Зеленский описал ситуацию на Востоке Украины как сложную и сообщил, что причина тому – “нехватка боеприпасов”.

– Ждем поступления боеприпасов от наших партнеров, — отметил президент, добавив, что российские оккупанты ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем украинские войска.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не может отправлять своих военных в контрнаступление без достаточного количества вооружения.

– Мы еще не можем начать. Мы не можем их отправить при таких условиях, — заявил он.

Президент призвал союзников усиливать военную поддержку Украины.

– Если будет политическая воля, вы можете найти способ поддержать нас. Мы находимся в состоянии войны и не можем ждать, – объяснил Зеленский.

Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что защитники Бахмута (Донецкая область) не дают врагу продвинуться. Это позволяет накопить резервы для весеннего контрнаступления, которое “уже не за горами”.

Руководитель разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что с середины и до конца весны в Украине будут происходить решающие бои. Это будет переломный момент в войне.

А министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление украинской армии не будет зависеть от передачи самолетов нашей стране.

Источник: The Yomiuri Shimbun