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Факты / Україна

Пограничники показали, как самолет РФ бомбит село в Донецкой области

Валентина Летяк, редактор ленты
РФ бомбардує село у Донецькій області
Фото: Госпогранслужба

Российский самолет сбросил шесть бомб на один из населенных пунктов Донецкой области. Акт терроризма авиации страны-агрессора зафиксировали украинские пограничники Луганского отряда.

— Не имея успехов на поле боя с Силами обороны Украины, подлый враг уже традиционно направил свой удар на гражданских. Любые комментарии — излишни, — говорят в Госпогранслужбе.

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки российские войска нанесли 50 авиационных и 11 ракетных ударов по территории Украины.

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Кроме того, 75 раз враг ударил из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, есть погибшие среди гражданского населения.

В то же время наша авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Источник: Госпогранслужба
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