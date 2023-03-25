Прикордонники показали, як літак РФ бомбардує село у Донецькій області

Березень, 25 в 13:32

Російський літак скинув шість бомб на один із населених пунктів Донецької області. Акт тероризму авіації країни-агресора зафіксували українські прикордонники Луганського загону.

– Не маючи успіхів на полі бою з Силами оборони України, підлий ворог вже традиційно спрямував свій удар на цивільних громадян. Будь-які коментарі – зайві, – кажуть в Держприкордонслужбі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу російські війська завдали 50 авіаційних та 11 ракетних ударів по території України.

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Окрім того, 75 разів ворог ударив із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, є загиблі серед цивільного населення.

Водночас наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів.