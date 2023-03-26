Март, 26 в 15:07

Можно согласиться с утверждениями западных экспертов о том, что российское зимнее наступление захлебнулось.

Об этом спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сказал в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона Єдині новини.

– Можно сказать четко, что мы нигде не дали врагу прорвать нашу системную оборону. Мы не дали ему добиться какого-либо значительного успеха в стратегической наступательной операции, не дали ее развить, поэтому, очевидно, можно согласиться с такими утверждениями, – сказал Сергей Череватый.

На данный момент украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута.

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– Это значит, что мы видим и контролируем действия противника, понимаем направления его действий и замыслы, знаем, на какие свои силы и средства рассчитываем и то, что их достаточно для удержания фронта. Мы знаем, где у нас резервы для подстрахования, а также какой можем нанести удар, чтобы максимально обескровить, обессилить врага, сбив его наступательный потенциал, – заверил спикер Восточной группировки войск Украины.

Какая ситуация на Бахмутском направлении 26 марта 2023

26 марта на Бахмутском направлении зафиксировано 17 штурмов, из них 13 – непосредственно в районе Бахмута.

К слову, вчера на этом направлении было 18 штурмов, а еще недавно – от 35 до более 50.

Относительное уменьшение количества боестолкновений можно объяснить разве тем, что РФ маневрирует резервами, говорит Сергей Череватый.

Огнем оккупанты там поливают так же плотно.

В частности, зафиксировано 268 обстрелов в сутки, 94 из которых пришлись по самому Бахмуту.

Между тем, за сутки Вооруженные силы Украины уничтожили:

вражеский танк,

боевую машину десанта,

боевую машину пехоты,

самоходную артиллерийскую установку Гвоздика,

два беспилотника,

ротный командно-наблюдательный пункт,

десять полевых складов боекомплекта.

Что известно о ситуации на Купянско-Лиманском направлении

За последние недели армия РФ пытается там быть активной.

– Уже несколько недель подряд это направление является лидером по количеству артиллерийских ударов. Только за сутки оккупанты 370 раз ударили из ствольной и реактивной артиллерии, – пересказывает ситуацию на этом направлении спикер Восточной группировки войск Украины.

На Купянско-Лиманском направлении в течение суток произошло 10 боестолкновений.

За сутки россияне там потеряли:

танк,

боевую машину пехоты,

боевую машину десанта,

зенитно-ракетный комплекс,

станцию радиоэлектронной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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