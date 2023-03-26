Череватий підтверджує: російський зимовий наступ захлинувся

Березень, 26 в 15:07

Можна погодитись із твердженнями західних експертів про те, що російський зимовий наступ захлинувся.

Про це речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий сказав у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.

– Можна сказати чітко, що ми ніде не дали ворогу прорвати нашу системну оборону. Ми не дали йому досягти якогось значного успіху в стратегічній наступальній операції, не дали її розвинути, тому, очевидно, можна погодитись із такими твердженнями, – сказав Сергій Череватий.

Наразі українським захисникам вдалось стабілізувати ситуацію в районі Бахмута.

Зараз дивляться

– Це означає, що ми бачимо та контролюємо дії противника, розуміємо напрямки його дій та задуми, знаємо, на які свої сили та засоби розраховуємо і те, що їх достатньо для утримування лінії фронту. Ми знаємо, де в нас резерви для підстрахування, а також якого можемо завдати удару, щоб максимально знекровити, знесилити ворога, збивши його наступальний потенціал, – запевнив речник Східного угруповання військ України.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку 26 березня 2023

26 березня на Бахмутському напрямку зафіксовано 17 штурмів, із них 13 – безпосередньо в районі Бахмута.

До слова, учора на цьому напрямку було 18 штурмів, а ще донедавна – від 35 до понад 50.

Відносне зменшення кількості боєзіткнень можна пояснити хіба тим, що РФ маневрує резервами, говорить Сергій Череватий.

Вогнем окупанти поливають так само щільно. Зокрема, зафіксовано 268 обстрілів за добу, 94 із яких прийшлися по самому Бахмуту.

Тим часом за добу Збройні сили України знищили:

ворожий танк,

бойову машину десанту,

бойову машину піхоти,

самохідну артилерійську установку Гвоздика,

два безпілотники,

ротний командно-спостережний пункт,

десять польових складів боєкомплекту.

Що відомо про ситуацію на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Упродовж останніх тижнів армія РФ намагається там бути активною.

– Уже кілька тижнів поспіль цей напрямок є лідером за кількістю артилерійських ударів. Лише за добу окупанти 370 разів ударили зі ствольної та реактивної артилерії, – переповідає ситуацію на цьому напрямку речник Східного угруповання військ України.

На Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом доби відбулось 10 боєзіткнень.

За добу росіяни там втратили:

танк,

бойову машину піхоти,

бойову машину десанту,

зенітно-ракетний комплекс,

станцію радіоелектронної боротьби Житель.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.