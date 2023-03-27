Март, 27 в 13:46

Ситуация вокруг города Авдеевка (Донецкая область) напряженная, он находится в “красной зоне”. Поэтому журналистам и волонтерам запрещено заезжать в населенный пункт.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

– Авдеевка находится в “красной зоне”. Поэтому посещение, заезд в город представителей прессы, даже аккредитованных, запрещен. Это касается и волонтеров. В связи с обострением ситуации в городе и вокруг города, — подчеркнул он.

Барабаш упомянул о приказе, в котором “прописан прямой запрет” на посещение Авдеевки. По его словам, информацию о ситуации в городе будут теперь освещать военные пресс-службы.

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Следует отметить, что условия работы представителей СМИ в прифронтовых районах и зонах ведения боевых действий прописаны в приказе главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного № 73. Этим документом установлены три зоны для пребывания и работы журналистов: красная, желтая и зеленая.

В “красной зоне” работа аккредитованных представителей СМИ запрещена, в “желтой” – разрешается только в сопровождении пресс-офицера, в “зеленой” – разрешается без сопровождения офицера по связям с общественностью или пресс-офицера.

В последнее время в районе Авдеевки активизировались боевые действия, войска РФ наносят мощные удары по городу. В частности, 26 марта оккупанты нанесли ракетный авиаудар по двум многоэтажкам Авдеевки.

По состоянию на 23 марта в городе оставалось менее 2 тыс. жителей. Это люди, которые наотрез отказываются покидать населенный пункт.

Накануне Виталий Барабаш предупредил, что из разрушенной россиянами Авдеевки вскоре эвакуируют работников коммунальных служб, которые обеспечивали жизнедеятельность города. Кроме того, в Авдеевке отключат мобильную связь, чтобы не вредить работе украинских военных.

Источник: Telegram-канал Виталия Барабаша, ОК Юг