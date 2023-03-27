В 4,5 раза превышает площадь Швейцарии: в Украине заминировано более 180 тыс. кв.м

Март, 27 в 14:33

Украина стала одним из крупнейших в мире минных полей, в очистке от взрывоопасных предметов нуждается более 180 тыс. кв.м территории.

Об этом заявила директор Кризисного бюро Программы развития ООН Асако Окай.

— Это шокирующие цифры. Около 30% территории всей Украины нуждается в очистке. Более 180 тыс. кв. м страны могут быть загрязнены. Это территория, в 4,5 раза превышающая площадь Швейцарии. По оценкам, более 10 млн украинцев находятся в опасности. Таким образом, Украина стала одним из самых больших в мире минных полей, — сказала Окай.

Она отметила, что вопрос разминирования территорий является приоритетным, поскольку многие районы Украины пока недоступны, что усложняет экстренную помощь и задерживает реконструкцию.

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Кроме того, в ПРООН сообщили, что в 2022 году противоминными усилиями ООН и партнеров было охвачено около 3,5 млн человек.

— Уже обезврежено 350 тыс. взрывоопасных предметов, — сообщила Окай.

Она добавила, что на очистку такого масштаба территории понадобятся десятилетия.

Напомним, что в ноябре 2022 года глава ГСЧС Украины Сергей Крук сообщил, что заминировано 30% территории страны.