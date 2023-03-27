В 4,5 раза превышает площадь Швейцарии: в Украине заминировано более 180 тыс. кв.м
Украина стала одним из крупнейших в мире минных полей, в очистке от взрывоопасных предметов нуждается более 180 тыс. кв.м территории.
Об этом заявила директор Кризисного бюро Программы развития ООН Асако Окай.
— Это шокирующие цифры. Около 30% территории всей Украины нуждается в очистке. Более 180 тыс. кв. м страны могут быть загрязнены. Это территория, в 4,5 раза превышающая площадь Швейцарии. По оценкам, более 10 млн украинцев находятся в опасности. Таким образом, Украина стала одним из самых больших в мире минных полей, — сказала Окай.
Она отметила, что вопрос разминирования территорий является приоритетным, поскольку многие районы Украины пока недоступны, что усложняет экстренную помощь и задерживает реконструкцию.
Кроме того, в ПРООН сообщили, что в 2022 году противоминными усилиями ООН и партнеров было охвачено около 3,5 млн человек.
— Уже обезврежено 350 тыс. взрывоопасных предметов, — сообщила Окай.
Она добавила, что на очистку такого масштаба территории понадобятся десятилетия.
Напомним, что в ноябре 2022 года глава ГСЧС Украины Сергей Крук сообщил, что заминировано 30% территории страны.