На Херсонщине двое молодых людей подорвались на мине. Их госпитализировали

Март, 26 в 14:02

В Высокопольской громаде на российской взрывчатке подорвались двое мирных жителей.

Об этом сообщают в Херсонской ОВА.

– В поле вблизи села Ивановка двое мужчин, 24 и 18 лет, наткнулись на российскую мину. Она сдетонировала, из-за взрыва местные жители получили тяжелые ранения, – говорится в сообщении.

Один пострадавший потерял обе ноги, другой получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы. Обоих госпитализировали в больницу в Кривом Роге.

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В ОВА отмечают, что это уже пятый случай подрыва мирных людей на российской взрывчатке за эту неделю.

Только за семь дней мины, оставленные россиянами, унесли жизнь одного жителя Херсонщины, еще 5 — ранены.

– Еще раз напоминаем, что минная опасность на Херсонщине остается крайне высокой. Посещать территории, которые еще не обследовали саперы, – опасно! Цените свою жизнь и здоровье, не игнорируйте элементарные рекомендации, – отмечают в ОВА.

Напомним, 25 марта, вблизи села Шестаково Волчанской территориальной громады Чугуевского района Харьковской области произошла трагедия – на дамбе легковушка наехала на мину, в результате взрыва ее водитель погиб.