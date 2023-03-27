У 4,5 рази перевищує площу Швейцарії: в Україні заміновано понад 180 тис. кв.м

Березень, 27 в 14:33

Україна стала одним із найбільших у світі мінних полів, очищення від вибухонебезпечних предметів потребує понад 180 тис. кв. м території.

Про це заявила директор Кризового бюро Програми розвитку ООН Асако Окай.

– Це цифри, що шокують. Близько 30% території всієї України потребує очищення. Понад 180 тис. кв.м країни можуть бути забруднені. Це територія, що у 4,5 рази перевищує площу Швейцарії. За оцінками, понад 10 млн українців перебувають у небезпеці. Таким чином, Україна стала одним із найбільших у світі мінних полів, – сказала Окай.

Вона наголосила, що питання розмінування територій є пріоритетним, оскільки багато районів України поки що недоступні, що ускладнює екстрену допомогу та затримує реконструкцію.

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Крім того, у ПРООН повідомили, що у 2022 році протимінними зусиллями ООН та партнерів було охоплено близько 3,5 млн осіб.

– Вже знешкоджено 350 тис. вибухонебезпечних предметів, – повідомила Окай.

Вона додала, що на очищення такого масштабу території знадобляться десятиліття.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року голова ДСНС України Сергій Крук повідомив, що заміновано 30% території країни.