Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Ударили дроном прямо “на марше”: спецназовцы СБУ уничтожили экипаж БТР и пехоту РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
спецпризначенці СБУ
Фото: СБУ

Спецназовцы СБУ уничтожили экипаж БТР и пехоту на броне прямо “на марше”.

Соответствующее видео обнародовала Служба безопасности Украины.

– Воины Центра спецопераций А отработали по оккупантам FPV-дроном. А еще одну российскую БМП уничтожили дроном-камикадзе у вражеских позиций. Ты ж хотел этой земли? Так теперь смешайся с ней! — говорится в сообщении к видео.

Сейчас смотрят

Напомним, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 610 российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 397-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка