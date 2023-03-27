Ударили дроном прямо “на марше”: спецназовцы СБУ уничтожили экипаж БТР и пехоту РФ

Март, 27 в 18:10

Спецназовцы СБУ уничтожили экипаж БТР и пехоту на броне прямо “на марше”.

Соответствующее видео обнародовала Служба безопасности Украины.

– Воины Центра спецопераций А отработали по оккупантам FPV-дроном. А еще одну российскую БМП уничтожили дроном-камикадзе у вражеских позиций. Ты ж хотел этой земли? Так теперь смешайся с ней! — говорится в сообщении к видео.

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Напомним, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 610 российских оккупантов.