Вдарили дроном просто “на марші”: спецпризначенці СБУ знищили екіпаж БТР і піхоту РФ
Фото: СБУ
Спецпризначенці СБУ знищили екіпаж БТР і піхоту на броні просто “на марші”.
Відповідне відео оприлюднила Служба безпеки України.
– Воїни Центру спецоперацій А відпрацювали по окупантах FPV-дроном. А ще одну російську БМП знищили дроном-камікадзе біля ворожих позицій. Ти ж хотів землі цієї? Тож тепер змішайся з нею! – йдеться у дописі до відео.
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