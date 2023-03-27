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Факти / Україна

Вдарили дроном просто “на марші”: спецпризначенці СБУ знищили екіпаж БТР і піхоту РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
спецпризначенці СБУ
Фото: СБУ

Спецпризначенці СБУ знищили екіпаж БТР і піхоту на броні просто “на марші”.

Відповідне відео оприлюднила Служба безпеки України.

– Воїни Центру спецоперацій А відпрацювали по окупантах FPV-дроном. А ще одну російську БМП знищили дроном-камікадзе біля ворожих позицій. Ти ж хотів землі цієї? Тож тепер змішайся з нею! – йдеться у дописі до відео.

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Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 610 російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 397-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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