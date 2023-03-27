Российские войска пытаются захватить Северск и Белогоровку. Однако армия РФ постепенно захлебывается, несмотря на интенсивные наступательные действия.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

— Мы видим намерение врага идти на Северск и Белогоровку — это прослеживается. Но эти планы несколько заблокированы тем, что после занятия Соледара российские войска думали, что они будут соединяться с другой группировкой под Белогоровкой. Фактически мы видим окружение наших войск, которые есть в Белогоровке и Северске. Сейчас эти намерения все блокированы, потому что Соледар — все заблокировано, там держат оборону наши войска, — заверил аналитик.