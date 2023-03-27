Взрывы в Краматорске и отключение связи в Авдеевке: что происходит на 397 сутки войны (онлайн)
Северная Македония намерена передать Украине 12 боевых вертолетов.
Вторая группа артиллеристов завершает обучение на британских САУ AS-90. Ранее Великобритания анонсировала передачу не менее 33 таких артиллерийских установок.
Известный актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум приехал в Украину.
Силы обороны ликвидировали офицера армии рф Дмитрия Лисицкого, который был одним из тех, кто устроил Иловайский котел для украинских защитников в 2014 году.
Российские войска пытаются захватить Северск и Белогоровку. Однако армия РФ постепенно захлебывается, несмотря на интенсивные наступательные действия.
Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.
— Мы видим намерение врага идти на Северск и Белогоровку — это прослеживается. Но эти планы несколько заблокированы тем, что после занятия Соледара российские войска думали, что они будут соединяться с другой группировкой под Белогоровкой. Фактически мы видим окружение наших войск, которые есть в Белогоровке и Северске. Сейчас эти намерения все блокированы, потому что Соледар — все заблокировано, там держат оборону наши войска, — заверил аналитик.
Соединенные Штаты Америки не видели никаких признаков того, что Россия перемещала ядерное оружие в соседнюю Беларусь.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.
— Мы не видели никаких признаков того, что он (президент России Владимир Путин — Ред.) выполнил это обещание или перемещал какое-либо ядерное оружие, — сказал Кирби.
Режиму российского диктатора Владимира Путина должен прийти конец. Правительству РФ не сможет помочь лидер, который не может ездить в другие страны и которого считают военным преступником.
Об этом заявил американский историк, писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.
— Как это будут трактовать в рамках российской внутренней политики является еще более важным. Есть много причин считать, что режиму Путина должен прийти конец. А для россиян — это еще одна причина убедиться в том, что их стране не сможет помочь лидер, который не может путешествовать и которого многие люди считают военным преступником, — отметил Снайдер, комментируя выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина.
Из разрушенной россиянами Авдеевки Донецкой области вскоре будут эвакуировать работников коммунальных служб, которые обеспечивали жизнедеятельность города.
Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, город становится похожим на разрушенную российскими войсками Марьинку Донецкой области.
Глава МВА призвал местных жителей эвакуироваться из Авдеевки, поскольку каждый день на территории города фиксируют удары по жилым домам. По его словам, в Авдеевке отключат мобильную связь, чтобы не вредить работе Сил обороны Украины.
Это неправильно, когда у наших бойцов, которые приезжают с передовой, появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже закончилась.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
Он отметил, что сейчас, как и год назад, нельзя быть мысленно далеко от войны, хотя благодаря нашим воинам реальные боевые действия происходят действительно географически далеко от многих.
В Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины.