Знаем намерения противника и контролируем их: Череватый о стабилизации ситуации в Бахмуте

Март, 27 в 18:59

Бахмут остается основным направлением удара, где противник сосредотачивает свои главные усилия.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— За эти сутки в районе населенных пунктов Богдановка, Ивановское было 163 обстрела разными типами ствольной и реактивной артиллерии. Произошло 19 боевых столкновений, три авиаудара. Также в районе города Бахмут 30 обстрелов, 17 боевых столкновений произошло. 124 оккупанта были уничтожены, 149 получили ранения разной степени, — рассказал он.

Также Череватый пояснил, что означают заявления со стороны главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного о стабилизации ситуации в Бахмуте:

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– Мы знаем намерения противника, свои силы и средства, контролируем, вовремя выстраиваем все наши оборонные рубежи, выстраиваем правильно свою оборону, наносим по врагу привентивные удары. Мы знаем, где он сосредотачивает свои главные усилия и там их купируем. И самое главное, что уже в течение 9 месяцев мы не даем врагу самого главного – прорвать нашу оборону и двигаться дальше в оккупации Луганской и Донецкой области полностью.