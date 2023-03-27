Знаємо наміри противника та контролюємо їх: Череватий про стабілізацію ситуації у Бахмуті
Бахмут залишається головним напрямком удару, де противник зосереджує свої головні зусилля.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
– За цю добу в районі населених пунктів Богданівка, Іванівське було 163 обстріли різними типами ствольної та реактивної артилерії. Відбулося 19 бойових зіткнень, три авіаудари. Також у районі самого міста Бахмут – 30 обстрілів, 17 бойових зіткнень. 124 окупанти було знищено, 149 зазнали поранень різного ступеня, – розповів він.
Також речник пояснив, що означають заяви з боку головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного про стабілізацію ситуацію у Бахмуті:
– Ми знаємо наміри противника, свої сили та засоби, контролюємо, вчасно вибудовуємо всі наші оборонні рубежі, вибудовуємо правильно свою оборону, завдаємо по ворогу превентивних ударів. Ми знаємо, де він зосереджує свої головні зусилля, і також там їх пригнічуємо. І найголовніше, що вже протягом 9 місяців ми не даємо ворогу найголовнішого – прорвати нашу оборону та рухатися далі до окупації Луганської та Донецької області загалом.