Знаємо наміри противника та контролюємо їх: Череватий про стабілізацію ситуації у Бахмуті

Березень, 27 в 18:59

Бахмут залишається головним напрямком удару, де противник зосереджує свої головні зусилля.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– За цю добу в районі населених пунктів Богданівка, Іванівське було 163 обстріли різними типами ствольної та реактивної артилерії. Відбулося 19 бойових зіткнень, три авіаудари. Також у районі самого міста Бахмут – 30 обстрілів, 17 бойових зіткнень. 124 окупанти було знищено, 149 зазнали поранень різного ступеня, – розповів він.

Також речник пояснив, що означають заяви з боку головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного про стабілізацію ситуацію у Бахмуті:

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