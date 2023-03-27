Март, 27 в 18:34

Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Благодаря профессиональным и слаженным действиям в течение суток подразделениями Сил обороны Украины была отбита 41 атака противника на указанных направлениях, — говорится в сводке.

Российские оккупанты продолжают штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области.

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