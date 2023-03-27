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Самые ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, ВСУ отбили 41 атаку на этих направлениях — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
Самые ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, ВСУ отбили 41 атаку на этих направлениях — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Благодаря профессиональным и слаженным действиям в течение суток подразделениями Сил обороны Украины была отбита 41 атака противника на указанных направлениях, — говорится в сводке.

Российские оккупанты продолжают штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один — по зенитно-ракетному комплексу.

— В течение суток наши воины сбили вражеский БпЛА типа Орлан-10. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и район сосредоточения живой силы противника, — добавили в Генштабе.

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Источник: Генштаб ВСУ
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