Март, 28 в 16:27

Российские оккупационные войска пытаются окружить Авдеевку, повторив там бахмутский сценарий. Зачем оккупанты пытаются окружить промышленный город, правда ли, что боевые “музыканты” Пригожина выдыхаются, а также, для чего повар Путина показал карту контрнаступления ВСУ?

Факты недели разобрали сценарии горячего Донецкого направления.

Авдеевку россияне пытаются штурмовать с начала полномасштабного вторжения, но сейчас они перебрасывают туда все больше и больше сил. И есть конкретные причины, почему это происходит.

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До 2014 года Авдеевка была известна как город, где жили рабочие местного коксохима. Но девять лет назад она оказалась фактически на линии фронта: до столицы террористического квази-государства “ДНР” – всего 6 км, еще ближе к Донецкому аэропорту. ВСУ контролируют ближайшие подступы к нему, а также важную ясиноватскую дорожную развязку. За годы российской агрессии Силы обороны укрепили город.

— Авдеевка — кость еще крепче, чем Бахмут. Потому что в Авдеевке и в окрестностях наши ребята уже держат оборону 5-6 лет, — говорит руководитель программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.

Россияне перебрасывают войска и активно пытаются штурмовать город, несмотря на огромные потери из-за того, что Авдеевка — ближайший плацдарм перед Донецком и это угроза для оккупантов в контексте контрнаступления ВСУ.

Россияне также хотят захватить город, потому что к нему из Донецка ведет железная дорога и именно по ней РФ привыкла перебрасывать резервы. К тому же город расположен на возвышенности, что дает преимущество артиллеристам.

А еще в 25 км от Авдеевки расположено стратегическое Карловское водохранилище, из которого сейчас воду берет почти половина области. Поэтому значение города как для защитников, так и для оккупантов, трудно переоценить.

Также россияне хотят захватить Авдеевку для дальнейшего наступления на Покровск, чтобы выйти к административным границам Донецкой области. Сейчас Покровск — это большой логистический хаб, через который происходит снабжение украинских войск.

— Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Углегорск. Все эти события, это попытки, собственно, противника найти то место, где можно прорвать оборону. Не где хочется, а где можно, — говорит Лакийчук.

Но оккупанты не могут взять город лобовыми атаками, поэтому пытаются его зажать в тисках. Российские войска пытаются повторить здесь бахмутский сценарий: с юга оккупанты уже контролируют Пески, Водяное и Опытное. На севере штурмуют со стороны Красногоровки и Веселого.

В Авдеевке, в отличие от Бахмута, главную скрипку играют не музыканты Пригожина, а боевики “ДНР” при поддержке регулярных войск России. И, как и в Бахмуте, враг с обеих сторон посылает на штурм огромные волны боевиков!

Чтобы компенсировать потери техники, россияне вероятно перебрасывают на донецкое направление танки производства середины прошлого века, Т-54 и Т-55. А еще пытаются восстановить способность вести механизированную маневренную войну. Но эксперты говорят, что такая броня вряд ли переломит ситуацию.

Так же, как и муляжи танков и другой техники, которые оккупанты размещают на фальшивых позициях вокруг Авдеевки, чтобы создать ощущение собственной численности. Отдельно в обороне Авдеевки стоит отметить и окрестности города.

— До 2014 года, например, из Донецка в Авдеевку ходил троллейбус. То есть, когда ты ехал из Донецка, ты не знал, где заканчивается Донецк, где начинается Авдеевка. То есть такой себе сплошной город: большое количество зданий, большое количество промзон. И держать его достаточно просто. Относительно просто, чем ту же Марьинку, где были только дачи регионалов и больше ничего. А вот логистика под Авдеевкой, наоборот, совсем не в пользу ВСУ: трассы, которые шли через Опытное и Красногоровку, под контролем оккупантов, — говорит военный обозреватель и историк Михаил Жорохов.

Но сейчас главный вопрос: как долго россияне смогут держать темп на Донбасском направлении в целом, не только в Авдеевке?

Свет на этот вопрос пролил главный вагнеровец Пригожин. Судя по его риторике, музыка под Бахмутом скоро стихнет. Недавно повар Путина публично рисовал карту контрнаступления ВСУ.

— Они пойдут по нескольким направлениям. Это они пойдут снизу на Лисичанск, Северск, Дебальцево, Луганск, пытаясь разрезать “ДНР” и “ЛНР” фактически на две части, — сказал террорист.

А чтобы его “музыкантов” ВСУ не отсекли от основных сил российской армии, даже написал письмо Шойгу, чтобы тот принял все необходимые меры.

Как бы там ни было, военные аналитики заявляют, что российское весеннее наступление на Донбассе подходит к своей кульминации, а значит, такую интенсивность атак оккупанты долго держать не смогут. И прежде всего начнут сыпаться под Бахмутом, говорит командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК Вагнера. Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.

Поэтому сместить акцент с Бахмута на Авдеевку было не лучшей идеей оккупантов. Они пытаются отвлечь ВСУ от других направлений, но это вряд ли изменит ситуацию. Более того, российский маневр отчасти открывает и новые возможности для украинской армии.

— Сейчас контрудар по группировке, которая находится в Бахмуте, был бы крайне эффективным, потому что у них сейчас наступательная конфигурация. У них нет резервов, у них нет какой-то линии обороны, вообще там нет линии фронта. И если сейчас в противовес нанести противоудар, то они посыпятся очень быстро, — говорит Жорохов.

Для такого контрудара необходимы силы и средства, которые, по прогнозам международных военных аналитиков, ВСУ должны получить к лету.