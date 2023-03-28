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Факты / Україна

РФ потеряла немало танков при попытке окружить Авдеевку – разведка Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Авдіївка
Фото: УНИАН

Незначительный прогресс в окружении Авдеевки Донецкой области стоил российским войскам немалых потерь в бронетехнике.

Об этом 28 марта сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

По данным британского оборонного ведомства, попытки окружить город стали для россиян приоритетными в последние дни.

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Полк входит в состав 3 армейского корпуса – первого большого нового формирования, которым Россия поддерживала вторжение в Украину с августа 2022 года.

– Из данных, содержащихся в многочисленных открытых источниках, можно заключить, что 3 армейский корпус особенно страдает от проблем с плохой дисциплиной и моральным духом, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Разведчики отмечают: даже после учений в Беларуси формирование все еще демонстрирует ограниченную боеспособность.

В оборонном ведомстве предполагают, что потери 10 танкового полка в основном вызваны тактически ложными фронтальными атаками.

Подобные ошибки российские войска допустили во время недавних неудачных танковых атак, в частности вокруг Угледара.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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