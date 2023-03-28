Март, 28 в 10:12

Незначительный прогресс в окружении Авдеевки Донецкой области стоил российским войскам немалых потерь в бронетехнике.

Об этом 28 марта сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

По данным британского оборонного ведомства, попытки окружить город стали для россиян приоритетными в последние дни.

Сейчас смотрят

Британские разведчики не исключают, что 10 танковый полк России при попытке окружить Авдеевку с юга мог потерять значительную часть своих танков.

Полк входит в состав 3 армейского корпуса – первого большого нового формирования, которым Россия поддерживала вторжение в Украину с августа 2022 года.

– Из данных, содержащихся в многочисленных открытых источниках, можно заключить, что 3 армейский корпус особенно страдает от проблем с плохой дисциплиной и моральным духом, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Разведчики отмечают: даже после учений в Беларуси формирование все еще демонстрирует ограниченную боеспособность.

В оборонном ведомстве предполагают, что потери 10 танкового полка в основном вызваны тактически ложными фронтальными атаками.

Подобные ошибки российские войска допустили во время недавних неудачных танковых атак, в частности вокруг Угледара.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.