Российские войска не оставляют попыток окружить Бахмут — Сырский

Март, 28 в 9:34

Бахмутское направление остается приоритетным для оккупационных войск РФ, враг не оставляет попыток окружить и захватить город, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

— Благодаря героизму и профессионализму наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, мы удерживаем крепость Бахмут вопреки различным срокам и прогнозам, — заверил генерал-полковник.

Сырский рассказал, что находится на передовой, и это позволяет эффективно воплощать планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя.

— Знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому мы тщательно изучаем его уязвимости, чтобы как можно эффективнее применять наши силы… На сегодняшний день наша главная задача — истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери, — подчеркнул Сырский.

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За минувшие сутки оккупанты 194 раза обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и РСЗО. На этом направлении произошло 19 боестолкновений, 14 из которых в районе самого города.

На этом участке фронта враг потерял 86 военных убитыми и 117 ранеными.

Фото: Сухопутные войска ВСУ