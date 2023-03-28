Російські війська не полишають спроб оточити Бахмут – Сирський

Березень, 28 в 9:34

Бахмутський напрямок залишається пріоритетним для окупаційних військ РФ, ворог не полишає спроб оточити та захопити місто, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

– Завдяки героїзму і професійності наших військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї, ми утримуємо фортецю Бахмут усупереч різним термінам та прогнозам, – запевнив генерал-полковник.

Сирський розповів, що перебуває на передовій, і це дає змогу ефективно втілювати плани, котрі матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою.

– Знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосовувати наші сили…На сьогодні наше головне завдання – виснажити переважаючі сили противника та завдати йому тяжких втрат, – наголосив Сирський.

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За минулу добу окупанти 194 рази обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та РСЗВ. На цьому напрямку відбулося 19 боєзіткнень, 14 з яких в районі самого міста.

На цій ділянці фронту ворог втратив 86 військових вбитими та 117 пораненими.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ