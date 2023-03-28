Март, 28 в 9:04

В Бахмуте и окрестностях враг не уменьшает количество обстрелов. Город остается главным направлением для врага. Под плотным огнем находится и Лимано-Купянское направление.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини ведущему Вадиму Карпьяку сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

За сутки оккупанты 194 раза ствольной артиллерией и РСЗО били по Бахмуту. Произошло 19 боестолкновений, 14 из которых в районе самого города Бахмут.

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На этом участке враг потерял 86 оккупантов убитыми и 117 ранеными.

Относительно возможного уменьшения количества вражеских атак в Бахмуте, то, по словам Череватого, за последние дни действительно это можно наблюдать. Однако это может говорить о перегруппировке подразделений оккупантов.

— Под Бахмутом основной ударной силой остается преступная организация Вагнера. Однако из-за ежедневных огромных потерь, из-за невозможности быстро пополнять свои ряды, в частности заключенными, мы видим, что усиливаются регулярными войсками. Например, десантно-штурмовыми войсками. Мы видим это по новой технике, радиоперехватам, — отметил Череватый.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ заявил, что владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин очень зависим от регулярной армии РФ, которая поставляет боеприпасы и технику.

Сергей Череватый отметил, что у Вагнера сейчас не все хорошо, потому что заканчивают люди, есть проблемы с техническим снабжением из-за конфликта с минобороны РФ.

Второе по сложности направление — это Купянско-Лиманское. Там враг много использует артиллерии. Например, за минувшие сутки захватчики 301 раз наносили удары артиллерийскими системами, произошло 13 боестолкновений.

Враг потерял более 200 солдат убитыми и ранеными.

На этом направлении захватчики больше используют бронетехнику. ВСУ за сутки уничтожили: два танка, восемь минометов, два БПЛА и склад боеприпасов.

Сергей Череватый также рассказал, что оккупанты наряду с новейшими танками Т-90 много бросает в бой и старую технику, например, танки Т-62, Т-54, БМП-1 (которые в РФ давно сняли с вооружения), старые БТРы и тому подобное.