Март, 29 в 19:58

Нацбанк Украины ожидает как минимум один дополнительный процент роста ВВП в течение 2023 года, хотя ранее прогноз предусматривал рост экономики на 0,3%.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, пишет Forbes.

По его словам, Национальный банк Украины ожидает улучшения ситуации в энергосекторе, поскольку до конца 2023 года регулятор не планирует перебоев в поставках электроэнергии.

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В то же время, при составлении предварительного прогноза, в НБУ учитывали дефицит мощностей в течение второго-третьего кварталов.

— Поэтому учитывая результаты первого квартала, мы ожидаем как минимум один дополнительный процентный пункт экономического роста в этом году, — сказал заместитель председателя НБУ.

Николайчук добавил, что увеличение международной помощи может позволить правительству финансировать больший дефицит бюджета и предоставить дополнительный фискальный импульс для экономики.

По его словам, что реализация проектов, а также финансирование и восстановление могут способствовать более быстрому восстановлению экономики.

— Это был один из положительных факторов, который мы не предусматривали в январе, но он может иметь значение для прогноза, — пояснил он.

Заместитель главы НБУ добавил, что следует учитывать возможное улучшение условий торговли из-за снижения цен на нефть и газ.

— Поэтому высоковероятно, что мы пересмотрим наш январский прогноз в сторону повышения. Конкретные цифры будут в конце апреля, — добавил он.

Отметим, что по данным Госстата, украинская экономика в течение четвертого квартала прошлого года сократилась на 31,4%, если сравнивать с четвертым кварталом 2021 года.

В то же время реальный ВВП уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 4,7% (с учетом сезонного фактора), когда падение ВВП в первом квартале 2022 года составило 15,1%, во втором — 37,2%, в третьем — 30,8%.