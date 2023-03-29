Березень, 29 в 19:58

Нацбанк України очікує щонайменше на один додатковий відсоток зростання ВВП протягом 2023 року, хоча раніше прогноз передбачав ріст економіки на 0,3%.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише Forbes.

За його словами, Національний банк України чекає покращення ситуації в енергосекторі, оскільки до кінця 2023 року регулятор не планує перебоїв у постачанні електроенергії.

Зараз дивляться

Водночас, під час складання попереднього прогнозу, в НБУ враховували дефіцит потужностей протягом другого-третього кварталів.

– Тож, враховуючи результати першого кварталу, ми очікуємо щонайменше на один додатковий відсотковий пункт економічного зростання цього року, – сказав заступник голови НБУ.

Ніколайчук додав, що збільшення міжнародної допомоги може дати змогу уряду фінансувати більший дефіцит бюджету та надати додатковий фіскальний імпульс для економіки.

За його словами, реалізація проєктів, а також фінансування й відновлення можуть сприяти швидшому поновленню економіки.

– Це був один із позитивних факторів, який ми не передбачали в січні, але він може мати значення для прогнозу, – пояснив він.

Заступник голови НБУ додав, що варто враховувати можливе покращення умов торгівлі через зниження цін на нафту і газ.

– Тож високоймовірно, що ми переглянемо наш січневий прогноз у бік підвищення. Конкретні цифри будуть наприкінці квітня, – додав він.

Зазначимо, що за даними Держстату, українська економіка протягом четвертого кварталу минулого року скоротилася на 31,4%, якщо порівнювати з четвертим кварталом 2021-го.

Водночас реальний ВВП зменшився порівняно з попереднім кварталом на 4,7% (з урахуванням сезонного чинника), коли падіння ВВП у першому кварталі 2022 року становило 15,1%, у другому – 37,2%, у третьому – 30,8%.