Новая тенденция в армии РФ: оккупанты отказываются выполнять приказы командиров
Российские захватчики все чаще отказываются выполнять приказы командиров.
Такая тенденция, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, наблюдается в последнее время.
В частности, 23 марта около 70 человек из подразделений добровольческих формирований Невский и Ветераны отказались выполнять боевую задачу.
После этого их обезоружили и доставили в Макеевку Донецкой области.
Похожий случай произошел и 25 марта. Тогда отказался выполнять приказ действующий на Авдеевском направлении личный состав роты разведки РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ГУР Минобороны