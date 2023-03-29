Март, 29 в 6:38

Российские захватчики все чаще отказываются выполнять приказы командиров.

Такая тенденция, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, наблюдается в последнее время.

В частности, 23 марта около 70 человек из подразделений добровольческих формирований Невский и Ветераны отказались выполнять боевую задачу.

Сейчас смотрят

После этого их обезоружили и доставили в Макеевку Донецкой области.

Похожий случай произошел и 25 марта. Тогда отказался выполнять приказ действующий на Авдеевском направлении личный состав роты разведки РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР Минобороны